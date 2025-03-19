Трамп жестко пригрозил Ирану по ядерной сделке

В письме президента США Трампа верховному лидеру Ирана Али Хаменеи указан двухмесячный срок для заключения нового ядерного соглашения. Об этом сообщили Axios один американский чиновник и два источника, осведомленные о документе.

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Источники сообщили, что письмо Трампа Хаменеи было «жестким». С одной стороны, в нем предлагалось провести переговоры по новой ядерной сделке, но с другой стороны, политик предупредил и о последствиях, если Иран отклонит предложение и продолжит продвигать свою ядерную программу.

По словам двух собеседников агентства, Трамп в письме заявил, что не хочет открытых переговоров. Все решения будут приниматься негласно.

Как сообщили Axios американский чиновник, прежде чем письмо было доставлено иранцам, Белый дом проинформировал о его содержании нескольких союзников США, включая Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Неясно, начинается ли отсчет двухмесячного срока с момента доставки письма или с момента начала переговоров. При этом ранее Трамп пригрозил Ирану и по другому поводу — за поддержку хуситов.