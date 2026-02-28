Иран нанес удары по базам США в пяти странах

Иранские военные нанесли удары по американским объектам в регионе в ответ на атаку США и Израиля. Агентство Mehr сообщило о попаданиях по базам в Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Кувейте и Иордании, а также по израильской территории.

В Дохе сработали сирены, часть ракет перехватили. Мощный взрыв прогремел в Абу-Даби, дым поднялся в районе базы ВМС США Джуфейр в Манаме. Удары также пришлись по авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте.

Представители Ирана заявили, что законными целями становятся любые страны, предоставляющие инфраструктуру или воздушное пространство для израильских атак. Тегеран предупреждал государства региона о недопустимости содействия военным действиям против Ирана.

В Израиле сирены звучат в Тель-Авиве и Иерусалиме. ОАЭ и Катар закрыли свое воздушное пространство. Это ответ на утреннюю операцию США и Израиля «Эпическая ярость», которую Пентагон назвал превентивным ударом из-за несогласия Тегерана на отказ от ядерных амбиций.