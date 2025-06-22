Иран впервые применил новые ракеты Kheibar против Израиля

Иран впервые применил новые ракеты Kheibar дальностью в две тысячи километров в утренней атаке на Израиль. Об этом заявили в Корпусе стражей Исламской революции, сообщило агентство Mehr .

«Ракета Kheibar впервые была запущена всторону Израиля во время этой операции», — подчеркнули в КСИР.

Эта ракета — представитель четвертого поколения семейства Khorramshahr.

Целью атаки стали аэропорт Бен-Гурион, центр биоисследований и командные центры, сообщил Корпус стражей Исламской революции. Также Иран нанес удар баллистической ракетой по Хайфе, пострадали не менее 15 человек.

В ночь на воскресенье США атаковали три ядерных объекта Ирана: в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент Дональд Трамп заявил, что удар был направлен на ограничение ядерных возможностей Ирана. Исламская Республика потребовала срочного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН.

В США подготовились к ответному удару Ирана в ближайшие 48 часов. Представители Минобороны Соединенных Штатов считают, что под атаку могут подпасть американские базы как на Ближнем Востоке, так и за его пределами.