КСИР раскрыл цели утренней атаки Ирана на Израиль

Целями утренней атаки Ирана на Израиль стали аэропорт Бен-Гурион, центр биологических исследований и центры командования. Об этом заявили в Корпусе стражей Исламской революции, сообщило агентство Tasnim.
Также Иран нанес удар баллистической ракетой по Хайфе, в результате чего пострадали не менее 15 человек, двоих из которых госпитализировали в тяжелом состоянии.
По информации ЦАХАЛ, после этого атаки продолжились в Тель-Авиве, где повреждения получили несколько зданий. Всего Иран выпустил больше 25 ракет.
Ранее стало известно, что хуситы пообещали поддержать Иран в конфликте с Израилем и США. Правящее на севере Йемена шиитское движение осудило удары Соединенных Штатов по иранским ядерным объектам.
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