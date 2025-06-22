КСИР раскрыл цели утренней атаки Ирана на Израиль

Целями утренней атаки Ирана на Израиль стали аэропорт Бен-Гурион, центр биологических исследований и центры командования. Об этом заявили в Корпусе стражей Исламской революции, сообщило агентство Tasnim .

Также Иран нанес удар баллистической ракетой по Хайфе, в результате чего пострадали не менее 15 человек, двоих из которых госпитализировали в тяжелом состоянии.

По информации ЦАХАЛ, после этого атаки продолжились в Тель-Авиве, где повреждения получили несколько зданий. Всего Иран выпустил больше 25 ракет.

Ранее стало известно, что хуситы пообещали поддержать Иран в конфликте с Израилем и США. Правящее на севере Йемена шиитское движение осудило удары Соединенных Штатов по иранским ядерным объектам.