Иран продолжит атаковать военные базы США

Иран не собирается атаковать страны региона, но продолжит бить по военным базам Соединенных Штатов, которые считает территорией США. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в эфире госТВ.

«Мы атаковали и продолжим атаковать базы в регионе, пока они будут под контролем США», — сказал он.

Лариджани добавил, что Тегеран предупреждал США через посольство Швейцарии о продолжении атак по базам в случае агрессии.

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Ирану более сильным ответом, если удары на базы или Израиль продолжатся.

Ранее стало известно, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб утром 28 февраля. В воскресенье, 1 марта, в стране соберется совет экспертов для избрания нового верховного лидера.