США атаковали около 90 военных объектов в Иране

Вооруженные силы США атаковали порядка 90 объектов в Иране. Такое количество назвало Центральное командование американской армии (CENTCOM) в соцсети X.

«Силы США нанесли удары примерно по 90 иранским военным объектам», — говорится в сообщении.

Речь идет о средствах берегового наблюдения, системах противовоздушной обороны и объектах военно-морских сил Ирана, военно-логистической инфраструктуре вдоль побережья и складах ракет и БПЛА.

В ответ Корпус стражей исламской революции атаковал четыре американские базы в Бахрейне и Кувейте. Удары начались через несколько часов после атак США по территории Ирана.