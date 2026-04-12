Иран пригрозил военным кораблям в Ормузском проливе

КСИР пригрозил другим странам за проход военных кораблей через Ормузский пролив

Попытки военных кораблей пересечь Ормузский пролив получат жесткий ответ. Командование Военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции заявило, что навигация разрешена только гражданским судам при соблюдении определенных условий. Об этом сообщило агентство Fars .

«Намерение приблизиться к Ормузскому проливу любым военным судном под любым предлогом будет расцениваться как нарушение режима прекращения огня и будет подвергнуто суровому наказанию», — объявили военные.

КСИР опроверг информацию о том, что американский эсминец успешно пересек пролив. Проход по нему разрешен только гражданским судам в соответствии со специальными правилами.

Военные также опубликовали видеозапись с беспилотника, показывающую ситуацию в Ормузском проливе. Все передвижения на этом стратегически важном водном пути находятся под полным контролем иранских сил.

Ранее после безуспешных американо-иранских переговоров в Исламабаде президент США Дональд Трамп пригрозил заблокировать Ормузский канал. Он раскритиковал Иран за нежелание отказаться от ядерной программы.