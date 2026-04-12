Иран пропустит через Ормузский пролив органиченное число судов

WSJ: Иран решил пропускать через Ормузский пролив не более 10 судов в день

Иран решил ограничить проход судов через Ормузский пролив и пропускать около 10 кораблей в день. При этом им придется соблюдать строгие требования, сообщила газета The Wall Street Journal .

Тегеран передал посредникам такое условие в рамках прекращения огня, которого он достиг с США в этом месяце. Иранские власти ограничили число проходящих через Ормузский пролив судов.

«Плата доходит до двух миллионов долларов для самых больших супертанкеров», — говорится в публикации.

Судовладельцы из нескольких стран уже начали договариваться о проходе через пролив с Корпусом стражей исламской революции. Судам придется заранее получать разрешения и идти строго по специально выделенным маршрутам.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что после третьего раунда консультаций в Пакистане у делегаций Ирана и США сохранились серьезные разногласия. Большинство из них коснулось вопроса прохода через Ормузский пролива.