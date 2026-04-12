В Иране назвали условие для открытия Ормузского пролива

Депутат Азизи: Ормуз откроют с разрешения Ирана, а не из-за постов в соцсетях

Ормузский пролив откроется для судоходства только с разрешения Ирана. Об этом в соцсети X написал глава комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи.

«Ормузский пролив может быть открыть только с разрешения Ирана, а не при помощи постов в социальных сетях», — написал он на фоне переговоров иранских и американских переговорщиков в Исламабаде.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило о сохранении серьезных противоречий между делегациями Ирана и США по результатам третьего раунда консультаций в Пакистане. На встрече присутствовали также экспертные и технические группы.

В Тегеране сообщили, что переговоры продлили еще на один день. американские и иранские переговорщики согласились с предложением Пакистана продолжить их 12 апреля. Иранская сторона не перестала защищать интересы своего государства, считая требования США необоснованными.