Иран отказал Трампу во встрече с Хаменеи

Советник Резаи: аятолла Хаменеи не встретится с Трампом после заключения сделки

Верховный руководитель Ирана Моджтаба Хаменеи не станет встречаться с президентом США Дональдом Трампом после заключения сделки по урегулированию кризиса. Об этом старший военный советник иранского лидера Мохсен Резаи сообщил телеканалу CNN .

Журналист Фред Плейтген попросил прокомментировать заявление Трампа о том, что в случае заключения сделки он мог бы встретиться с Хаменеи. Резаи исключил такую возможность.

«Этого не произойдет. Сейчас мы находимся на первом этапе переговоров, и господин Трамп привел их к застою», — заявил он.

Военный советник сказал также, что успех диалога во многом зависит от Белого дома. На потенциальную сделку между США и Ираном, по его словам, будет влиять согласие Трампа разблокировать замороженные иранские активы на сумму 24 миллиарда долларов.

Ранее глава Белого дома оценил вероятность наземной операции в Иране. Он также раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за срыв перемирия.