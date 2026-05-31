Белый дом озвучил возможную дату сделки с Ираном

Ясность по сделке с Ираном может наступить в конце следующей недели, заявил высокопоставленный чиновник из Белого дома. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на портал Axios.

Представитель американской администрации уточнил, что американская сторона выразила готовность подождать.

Газета New York Times 30 мая сообщила, что президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану более жесткие условия по возможной сделке касательно разморозки активов страны. Кроме того, американский лидер считает, что в Тегеране слишком медленно отвечают на предложения США.

Ранее глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что Исламская республика вышла из вооруженного конфликта с США победительницей. С ней не следует обращаться, как с побежденной.