Трамп резко раскритиковал Нетаньяху из-за срыва перемирия

Во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент США Дональд Трамп резко раскритиковал его действия на Ближнем Востоке. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, американский лидер был недоволен срывом перемирия и в жесткой форме высказался о действиях израильского премьера. Трамп назвал Нетаньяху сумасшедшим и напомнил ему о своей прежней поддержке.

Президент США заявил, что именно благодаря ему премьер Израиля смог избежать тюремного заключения по делу о коррупции. Также он предупредил, что дальнейшие удары по Ливану могут привести к еще большей международной изоляции Израиля.

Журналисты подчеркнули, что Трампа особенно беспокоят многочисленные жертвы среди гражданского населения, а также разрушение жилых зданий в ходе операций, целью которых было устранение нескольких командиров шиитского движения «Хезболла».

Ранее из южного пригорода Бейрута начали массово уезжать жители на фоне опасений, что Израиль может возобновить удары по этому району. Такие действия Нетаньяху рассматривал как ответ на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны «Хезболлы».