Трамп заявил, что скоро примет окончательно решение по ситуации с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил что намерен принять окончательное решение по ситуации с Ираном на совещании, которое началось в 18 часов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Сейчас я проведу совещание в оперативном центре, чтобы принять окончательное решение», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

В расписании Белого Дома указано, что встреча начинается в 11:00, то есть в 18:00 по московскому времени.

Ранее переговорщики США и Ирана согласовали меморандум о взаимопонимании и передали его на рассмотрение лидерам обеих стран. В документе есть пункты об открытии Ормузского пролива и его разминировании, снятии санкций и иранской ядерной программе.