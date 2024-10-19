Иран обвинили в попытке убрать Нетаньяху с помощью дрона

Иран пытался устранить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с помощью дрона. Об этом сообщил телеканал N12 со ссылкой на слова высокопоставленного израильского правительственного чиновника.
По его данным, беспилотник запустили к дому главы кабмина в Кейсарии.
Ранее Нетаньяху и министр обороны Израиля Йоав Галант согласовали способ и время удара по Ирану. КСИР в свою очередь пригрозил болезненным ответом израильской стороне в случае атаки.
Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил о наличии плана на случай полномасштабного конфликта с Израилем.
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