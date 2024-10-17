КСИР пригрозил Израилю болезненным ответом в случае удара по Ирану

«Если нанесете удар по какому-либо нашему объекту как на территории Ирана, так и в регионе, мы ответим болезненно», — заявил он.

Салами также отметил, что Израилю не помогут системы противоракетной обороны THAAD, поскольку Иран прекрасно знает, как их обойти. Также генерал добавил, что предыдущий ракетно-дроновый удар был только предупреждением, и что Иран продемонстрировал лишь небольшую часть того, что может.

Ранее израильская телекомпания Kan сообщила, что премьер страны Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант согласовали дату и способ ответного удара по Ирану.