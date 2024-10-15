Премьер Израиля согласовал с министрами ответ Ирану

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант согласовали способ и время ответного удара по Ирану. Об этом сообщила израильская телекомпания Kan .

«Однако для проведения операции все еще требуется окончательное одобрение кабинета министров», — заявили журналисты.

Ранее командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил, что у Ирана есть несколько планов на случай полномасштабной войны с Израилем. Каким именно воспользуются власти страны, будет зависеть от действий израильтян, отметил он.

Американский отставной подполковник Дэниел Дэвис отметил, что израильская система ПВО не обладает такой надежностью, о которой говорят власти, и иранские атаки повлекут тяжелые последствия для страны.