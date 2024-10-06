Иран заявил о готовности к любому сценарию полномасштабной войны с Израилем

КСИР: Иран составил несколько планов на случай вступления в вооруженный конфликт

Иранское командование имеет несколько планов на случай полномасштабной войны с Израилем. Такое заявление сделал командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири. Его процитировало агентство Tasnim .

«Мы разработали несколько сценариев столкновения с противником», — заявил Тангсири.

Иранский контрудар будет зависеть от действий израильтян, отметил контр-адмирал. Командование Ирана проанализирует все возможные сценарии развития конфликта, добавил Тангсири.

Воздушное пространство Ирана закрыли для всех видов воздушных судов с 21:00 воскресенья до 06:00 предстоящего понедельника. В течение девяти часов в аэропортах страны не будут ни принимать, ни выпускать грузовые и пассажирские рейсы.