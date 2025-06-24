Иран объявил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем

Иранский телеканал Press TV объявил о вступлении в силу режима прекращения огня с Израилем после серии ракетных ударов, нанесенных Ираном. Перед этим Армия обороны Израиля сообщала о шести запусках ракет со стороны Исламской Республики.

Также журналисты сообщили о четырех волнах ракетных ударов, которые, как предполагается, были нанесены Ираном.

Ночью 24 июня Дональд Трамп объявил о договоренности между Израилем и Ираном о перемирии. По его словам, через 24 часа соглашение должно стать «официальным завершением 12-дневной войны».

При этом Иран заявил об отсутствии соглашения с Израилем о прекращении огня. Но Исламская Республика отметила, что готова прекратить удары, если Израиль остановит агрессию до 4:00.

Ранее иранская ракета попала в многоэтажный дом в Беэр-Шеве на юге Израиля. Пострадали как минимум 10 человек, один находится в состоянии средней тяжести.