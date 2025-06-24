Иран заявил об отсутствии соглашения с Израилем о прекращении огня

Иранские военные операции против Израиля продолжались ровно до 4:00 по местному времени (3:30 по московскому времени). Об этом сообщил Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети X.
«Военные операции наших мощных вооруженных сил по наказанию Израиля за его агрессию продолжались до самой последней минуты, до четырех утра», — написал дипломат.
Он также выразил благодарность военным за готовность защищать страну до последней капли крови.
Перед этим Аракчи заявил, что несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о достижения соглашения на прекращение огня, на момент публикации поста не было достигнуто никакого соглашения. При этом Тегеран готов прекратить удары, если Израиль остановит агрессию и перестанет наносить удары до 4:00.
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