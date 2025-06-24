Иранская ракета влетела в жилой дом в Беэр-Шеве. Погибли четверо

Иранская ракета попала в многоэтажный дом в израильском городе Беэр-Шева, расположенном на юге страны. Жертвами удара стали четыре человека, сообщил N12 .

По его данным, снаряд влетел в семиэтажку. В результате обстрела пострадали как минимум 10 человек, один находится в состоянии средней тяжести.

«Прямое попадание в семиэтажное здание в Беэр-Шеве», — отметил канал.

Он подчеркнул, что Иран атаковал Израиль через несколько часов после заявления президента США Дональда Трампа о завершении конфликта.

Американский лидер сообщил, что страны договорились о режиме полного прекращения огня. По его словам, обстрелы прекратятся примерно через шесть часов после того, как Израиль и исламская республика завершат свои последние военные задачи. Глава государства назвал конфликт 12-дневной войной и поздравил страны с ее окончанием.

Позже глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил об отсутствии соглашения с Израилем