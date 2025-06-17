Трамп заявил о полном контроле над небом Ирана

Использованная военными Израиля американская техника сыграла главную роль в ударах по Ирану. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

Он заявил, что теперь воздушное пространство Ирана находится под полным контролем.

«Теперь у нас есть полный и абсолютный контроль над небом. В Иране были хорошие воздушные трекеры и другое защитное снаряжение, но это не идет ни в какое сравнение с вещами, надуманными и произведенными американцами», — написал он.

Президент США добавил, что ему известно местонахождение «так называемого верховного лидера». По всей видимости, подобным образом он охарактеризовал аятоллу Али Хаменеи.

«Он простая цель. Мы не собираемся его убирать (убивать!), по крайней мере, сейчас. Но мы не хотим, чтобы ракеты стреляли по гражданским лицам или американским солдатам. Наше терпение на исходе», — предупредил Трамп.

В следующем посте он потребовал от Ирана немедленной капитуляции. Это сообщение американский лидер набрал капслоком и завершил восклицательным знаком.

Впервые о полной капитуляции Ирана президент США заявил в беседе с журналистами во время возвращения с саммита G7 в Канаде. Он подчеркнул, что у Ирана был шанс отказаться от разработки ядерного оружия, чтобы не подпасть под удар израильской авиации, но теперь смысла в сделке нет.

«Я ожидаю не меньше, чем полную капитуляцию», — подчеркнул Трамп.

При этом он отметил, что США вмешаются в конфликт только в случае удара Ирана по американским базам в регионе.