Трамп обсудит удар США по Ирану на совещании Совета национальной безопасности

Досрочно покинувший саммит G7 в Канаде президент США Дональд Трамп объявил о внеочередном собрании Совета национальной безопасности. Одной из тем встречи станет решение о возможности ударов американским оружием по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

Собеседники пояснили, что речь прежде всего идет о подземном заводе по обогащению урана в Фордо, так как Израиль не обладает оружием достаточной мощности для его поражения.

Источники журналистов в правительстве Израиля заявили, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и Министерство обороны считают, что Трамп примет решение об ударе по подземным ядерным объектам Ирана в ближайшие дни.

Они подчеркнули, что группировки американских сил уже помогали стране в защите от иранских ракет, но отказывались принимать участие в наступательной операции.

Трамп за несколько часов до заседания Совета национальной безопасности опубликовал серию постов в соцсети Truth Social c предостережением в адрес верховного лидера Али Хаменеи, что его терпение на исходе, а также с призывом к иранским властям о «безоговорочной капитуляции».