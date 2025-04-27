Российские спасатели помогут тушить пожар в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана

Президент Владимир Путин распорядился срочно направить в Иран несколько бортов МЧС для помощи при тушении пожара в порту имени Шахида Раджаи. Об этом сообщили в пресс-службе российского посольства в Иране.

«Желаем нашим спасателям вместе с иранскими коллегами обуздать пламя и спасти этот стратегически важный для экономики Ирана порт и человеческие жизни», — отметили в посольстве.

В Бендер-Аббас отправятся два самолета, уточнили в пресс-службе МЧС России. На помощь Ирану прибудут амфибия Бе-200ЧС и Ил-76.

Днем 26 апреля в порту на юге Ирана прогремел взрыв. По словам официального представителя правительства республики Фатеме Мохаджерани, ЧП произошло на складе с химикатами.

По предварительной информации, вспыхнул резервуар с топливом. Число погибших при взрыве возросло до 28, цифра еще может увеличиться.