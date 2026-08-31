Иран атаковал позиции США в Иордании

Иранские вооруженные силы атаковали американские военные позиции в Иордании. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник в структурах США.

«На данный момент существенного урона нет. Пока практически все ракеты перехватываются», — рассказали журналисты.

Ранее иранский телеканал Press TV сообщил о ракетных пусках по американским военным базам в Западной Азии. По его данным, под удар также могли попасть суда США, находившиеся в районе Ормузского пролива.

На фоне обмена атаками журналист Axios Барак Равид передал информацию о возможном ударе США по иранским пусковым установкам, расположенным на острове Ларак. Эти сведения журналист получил от анонимного американского чиновника.

Нынешнее обострение стало продолжением конфликта, который начался 28 февраля после ударов США и Израиля по объектам в Иране. В июне Тегеран и Вашингтон договорились о прекращении боевых действий, однако договоренности вскоре нарушили новые атаки. Окончательного урегулирования стороны не достигли.