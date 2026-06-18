Пезешкиан назвал меморандум с США историческим

Иранский лидер Масуд Пезешкиан назвал подписанный с США меморандум историческим. Об этом он написал в соцсети Х.

«Это исторический документ и послание от сильного Ирана: мир станет реален при взаимном уважении», — написал он на английском языке.

Пезешкиан подчеркнул, что Иран неизменно сохранит приверженность миру во всем мире, развитию и региональному партнерству.

Американская и иранская стороны подписали 18 июня меморандум в дистанционном формате, который предусматривает прекращение вооруженного противостояния, начавшегося 28 февраля. Также в документе определили сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран возобновит судоходство в Ормузском проливе.

Ранее Трамп публично подтвердил подписание соглашения с Ираном. На завершающей пресс-конференции саммита G7 в Эвиан-ле-Бен американский лидер отметил, что в случае невыполнения прописанных в меморандуме условий удары возобновятся.