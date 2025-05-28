«Информацию просеивают через сито». Лавров указал на неполную осведомленность Трампа

Лавров: Трампу не дают всей информации по ситуации вокруг Украины

Президент США Дональд Трамп не получает полную информацию о том, что происходит вокруг Украины. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

«Ясно одно, что Дональду Трампу и тем, кто реально принимает решения, в связи с украинским конфликтом в частности, докладывают далеко не все. Информацию просеивают через сито», — обратил он внимание.

Министр объяснил, что так поступают те, кто хочет втянуть Соединенные Штаты в более агрессивные действия против России в поддержку нынешних украинских властей.

«Мы будем стараться эту ситуации с нехваткой информации исправлять», — добавил Лавров.

Трамп накануне заявил, что президент Владимир Путин в контексте последних событий на Украине играет с огнем. Его поставил на место зампред Совбеза Дмитрий Медведев, напомнив об одной реально существующей угрозе — Третьей мировой войне.

Спецпосланник американского лидера Кит Келлог списал высказывание главы Белого дома на его желание выстроить двусторонние отношения.