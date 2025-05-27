«Надеюсь, Трамп это понимает!» Медведев поставил на место президента США
Медведев ответил Трампу, указав на опасность глобальной войны
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявления американского лидера Дональда Трампа, который утверждал, что без его участия Россию ожидали бы серьезные проблемы. Об этом сообщил RT.
Медведев заявил, что существует лишь одна по-настоящему опасная угроза — и это Третья мировая война.
В своем сообщении в X Медведев напомнил, что любые разговоры о «действительно плохих вещах» должны учитывать риски глобального конфликта. По его словам, все остальные опасности меркнут на фоне угрозы новой мировой войны, и он выразил надежду, что Трамп это осознает.
«Я знаю только одну действительно плохую вещь — Третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает!» — резюмировал чиновник.
Дональд Трамп 27 мая раскритиковал российского президента Владимира Путина. В своей соцсети политик написал, что глава России «играет с огнем». Также Трамп заявил, что без него с Россией «давно случились бы очень плохие вещи».
В последние несколько дней Трамп начал достаточно негативно высказываться о российских действиях, чего раньше не делал. Американская пресса утверждала, что президент США рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций.