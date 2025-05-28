Келлог объяснил слова Трампа о том, что «Путин играет с огнем»

Келлог: Трамп имел в виду личные отношения, говоря, что Путин «играет с огнем»

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство России «играет с огнем» в контексте последних событий на Украине, имея в виду важность личных отношений. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в интервью Fox News .

«Думаю, „огонь“, о котором он говорит, это личные отношения. Президент Трамп действительно ценит их», — пояснил Келлог.

Он добавил, что американский лидер полагается на свои инстинкты при недостатке информации для решений.

«Играть с огнем — значит не стоит разрушать отношения с Трампом. С ним можно достичь большего, если их выстроить», — отметил спецпосланник.

По его словам, президент США не любит ощущать, что его используют, и хочет завершения конфликта.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал эти заявления Трампа, который утверждал, что без его участия Россию ожидали бы серьезные проблемы. По его словам, все остальные опасности меркнут на фоне угрозы новой мировой войны, и он выразил надежду, что Трамп это осознает.