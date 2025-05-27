Трамп заявил, что Россия играет с огнем

Президент США Дональд Трамп в очередной раз пригрозил России, заявил, что она играет с огнем. Об этом он написал на странице в своей социальной сети Truth Social .

«Чего Владимир Путин не понимает, так это то, что если бы не я, много реально плохих вещей уже бы случилось с Россией, я имею в виду, РЕАЛЬНО ПЛОХИХ. Он играет с огнем!» — написал Трамп.

Американские СМИ ранее заявили, что на этой неделе Трамп может ввести новые экономические рестрикции против России. По данным журналистов, Трамп якобы разочарован слишком медленным продвижением переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что недавнее резкое заявление Трампа насчет ударов ВКС России по украинским военным объектам были связаны с «эмоциональной перегрузкой».

Песков заверил, что Россия внимательно наблюдает за такими реакциями. По его словам, президент Владимир Путин принимает только необходимые для безопасности страны решения.