Индийский премьер отказался приехать в Москву на 9 Мая

Песков: Моди отклонил приглашение на парад в Москве в честь 80-летия Победы

Индийский премьер-министр Нарендра Моди не приедет в Москву на торжества 9 Мая, но страна отправит своих представителей. Об этом на просветительском марафоне «Знание. Первые» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

«Лидер Индии не приедет, не приедет. Индия будет представлена, но не на высшем уровне», — отметил он.

Причину отказа Моди приехать на Парад Победы представитель Кремля не озвучил.

Ранее в Индии увеличилась напряженность в отношениях с Пакистаном. Причиной для эскалации стала террористическая атака 22 апреля в Кашмире. Боевики открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, в результате погибли 26 человек.

Индийское руководство заявило о причастности Пакистана к теракту и закрыло воздушное пространство для соседней страны до 23 мая.

Пакистанская сторона отрицает обвинения. По информации агентства ANI, власти перевели армию в состояние боевой готовности. Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар Пакистана сообщил, что Индия готовится в ближайшее время ударить по стране.