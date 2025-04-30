Обострение на границе. Индия закрыла воздушное пространство для Пакистана после теракта

Индийские власти запретили доступ пакистанским самолетам в воздушное пространство страны. Меру ввели на фоне обострения после нападения в Пахалгаме, где погибли 26 человек, сообщила местная газета India News .

Правительство Индии выпустило официальное уведомление для летного состава (NOTAM), в котором объявлено о запрете на пролет через территорию страны для всех пакистанских воздушных судов, включая гражданские и военные. Ограничения действуют с момента публикации и продлятся до 23 мая.

Причиной такого шага стали напряженные отношения между двумя странами после вооруженного нападения в районе Пахалгам в Джамму и Кашмире. Тогда, по данным властей, в результате теракта с признаками религиозной подоплеки погибли 26 человек. Индия возлагает ответственность за инцидент на боевиков, предположительно связанных с пакистанскими структурами.

Ограничения стали ответом на аналогичный шаг со стороны Пакистана. За шесть дней до этого Исламабад закрыл свое небо для авиакомпаний, связанных с Индией. Индийская сторона приняла зеркальные меры.

Ситуация на линии контроля остается напряженной. Индийские военные сообщают об обстрелах с пакистанской стороны и утверждают, что в ряде приграничных районов были нанесены ответные удары с «высокой точностью». Под интенсивным огнем оказались территории Наушеры, Сундербани, Акхнора, а также Бармулы и Купвары.

По информации из источников прессы, несколько пакистанских передовых постов были покинуты, а флаги с опорных точек сняли. Такое поведение расценивается как признак дезорганизации и падения морального состояния войск.

Оба государства сохраняют высокую боевую готовность, несмотря на отсутствие прямой эскалации. Индия уже заявила, что ответит на любые нарушения границ. Пакистан считает, что индийская сторона вскоре перейдет к военным мерам.