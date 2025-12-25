Индия захотела нарастить поставки морепродуктов в Россию

Индия рассчитывает нарастить поставки рыбы и морепродуктов в Россию. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал индийский посол в РФ Винай Кумар.

«Мы расширяем экспортную корзину товаров, которые поставляются из Индии в Россию. В дополнение к новой продукции, которую мы могли бы поставлять на российский рынок, речь идет о безбарьерной торговле, чтобы мы могли экспортировать в Россию в еще больших объемах сельскохозяйственную, рыбную продукцию и морепродукты», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Индия активно работает над привлечением инвестиций для увеличения экономической активности, включая рост экспорта. Посол напомнил, что перед саммитом Россия добавила 25 индийских компаний в список экспортеров морской продукции.

Президент России Владимир Путин посетил Индию 4–5 декабря по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. В ходе переговоров стороны заключили 29 совместных соглашений. Россия и Индия согласовали основные параметры экономического сотрудничества до 2030 года.

Моди, в свою очередь, указал на особую роль Путина в укреплении отношений Индии и России.