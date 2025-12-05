Президент России Владимир Путин завершил государственный визит в Индию. После подъема на борт своего самолета он помахал рукой провожающей его делегации. Об этом со ссылкой на корреспондента сообщило РИА «Новости» .

Поездка российского лидера в дружественную страну продолжалась два дня, с 4 по 5 декабря.

В ходе визита президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По итогам встречи лидеры договорились о новой программе развития экономического сотрудничества до 2030 года для достижения показателя взаимной торговли до 100 миллиардов долларов.

Кроме того, члены российской делегации подписали с индийскими коллегами несколько важных документов о совместной работе.

Также Путин принял участие в торжественном запуске нового телеканала RT India вместе с главой медиагруппы Маргаритой Симоньян.

Во время государственного приема российский лидер встретился с индийской коллегой Драупади Мурму. Встреча завершилась вегетарианским ужином.