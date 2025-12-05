Путин объявил о программе экономического сотрудничества с Индией до 2030 года

Россия и Индия согласовали основные параметры экономического сотрудничества до 2030 года. Об этом объявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

Он подчеркнул, что новые соглашения углубят партнерство России и Индии в торговле, инвестициях и обмене технологиями.

Президент отметил, что объем взаимной торговли между странами в этом году останется на прежнем уровне, но его можно вывести до показателя в 100 миллиардов долларов.

«Чтобы добиться столь значимой цели, согласована программа развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года», — заявил он.

Глава государства добавил, что в ходе переговоров стороны подписали целый пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений, нацеленных на расширение сотрудничества двух стран.

«Наращиванию российско-индийских коммерческих связей, безусловно, способствовало бы и создание зоны свободной торговли Индии с Евразийским экономическим союзом. И работа над соответствующим соглашением уже ведется», — подчеркнул Путин.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что укрепление экономического сотрудничества с Россией на новом уровне — общая цель двух государств. Он отметил, что в его основу легло стратегическое партнерство, которое заложил Путин еще 25 лет назад.