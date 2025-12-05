Моди указал на особую роль Путина в укреплении отношений Индии и России

Президент России Владимир Путин играет особую роль в укреплении отношений страны с Индией. Об этом в совместном заявлении после переговоров в Нью-Дели заявил премьер-министр республики Нарендра Моди.

По его словам, умелое руководство российского лидера способствовало укреплению взаимодействия стран.

Моди отметил, что на переговорах с Путиным удалось обсудить аспекты сотрудничества государств.

«Мы укрепляем экономическое сотрудничество до нового уровня, это наша общая цель», — отметил индийский премьер.

Моди добавил, что Путин заложил основу стратегического партнерства стран еще 25 лет назад.

«Хотел бы выразить искреннюю благодарность Путину за искреннюю дружбу и нерушимую приверженность сотрудничеству с Индией», — заключил он.

Россия и Индия планируют отменить визы для туристических групп. Кроме того, страны согласовали основные параметры экономического сотрудничества до 2030 года.