Индия назвала бессрочным прекращение огня на границе с Пакистаном

Hindustan Times: у остановки боев между Индией и Пакистаном нет срока окончания

Режим прекращения огня между Индией и Пакистаном не имеет срока окончания. Об этом со ссылкой на индийские сухопутные силы сообщил газета Hindustan Times .

В армии Индии отметили, что стороны конфликта будут воздерживаться от атак и враждебных актов.

Ранее власти двух государств договорились продлить остановку боев до 18 мая. Первый вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар подтвердил, что командующие военными операциями провели 14 мая телефонные переговоры. После созвона стороны объявили режим прекращения огня.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после теракта в приграничном штате Джамму и Кашмир. Индийские власти начали проводить операцию «Синдур», в рамках которой военные ликвидировали более 100 террористов.