Индия назвала бессрочным прекращение огня на границе с Пакистаном

Режим прекращения огня между Индией и Пакистаном не имеет срока окончания. Об этом со ссылкой на индийские сухопутные силы сообщил газета Hindustan Times.
В армии Индии отметили, что стороны конфликта будут воздерживаться от атак и враждебных актов.
Ранее власти двух государств договорились продлить остановку боев до 18 мая. Первый вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар подтвердил, что командующие военными операциями провели 14 мая телефонные переговоры. После созвона стороны объявили режим прекращения огня.
Отношения между Индией и Пакистаном обострились после теракта в приграничном штате Джамму и Кашмир. Индийские власти начали проводить операцию «Синдур», в рамках которой военные ликвидировали более 100 террористов.
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