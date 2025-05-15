Индия и Пакистан продлили режим прекращения огня

Индия и Пакистан договорились о продлении режима прекращения огня до 18 мая. Об этом заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар, сообщило РИА «Новости» .

В парламенте Дар сообщил, что договоренности достигнуты после нового телефонного разговора между командующими военных операций двух стран, который состоялся 14 мая. Он напомнил, что первая беседа прошла 10 мая.

«Дальнейшие переговоры 14 мая привели к продлению прекращения огня до 18 мая», — сообщил заместитель премьера страны.

Отношения между Индией и Пакистаном вновь обострились после теракта возле города Пахалгам в индийском штате Джамму и Кашмир, который произошел 22 апреля.

Индийский премьер Нарендра Моди ранее заявил, что в рамках операции «Синдур», начатой после теракта в Пахалгаме, Индия нанесла Пакистану и контролируемому им Кашмиру ущерб «невообразимого масштаба». В результате атак было ликвидировано свыше 100 террористов. Он назвал нападение в Пахалгаме «варварским лицом террора».