Индия сделала резкое заявление о конфликте с Пакистаном

Индия объявила паузу в ударах по Пакистану. Об этом рассказал индийский премьер Нарендра Моди, его процитировал местный телеканал NDTV .

Глава правительства Индии не говорил о полной остановке военных действий. По словам Моди, «операция взята на паузу».

Нарендра Моди добавил, что в рамках операции «Синдур», начатой после теракта в Пахалгаме, Индия нанесла Пакистану и контролируемому им Кашмиру ущерб «невообразимого масштаба». При атаках погибли более 100 террористов, рассказал политик.

«Мир увидел, как наша решимость превращается в действия. Более сотни опаснейших террористов были ликвидированы в ходе ударов», — отметил премьер.

Он также назвал нападение в Пахалгаме «варварским лицом террора» и подчеркнул, что враг почувствовал последствия за «попытку стереть со лба наших женщин сандаловую метку (синдур)».

Как сообщили индийские СМИ, 19 мая состоится закрытое заседание парламентского комитета по международным делам. Ожидается, что министр иностранных дел Викрам Мисри представит подробный доклад о ходе конфликта с Пакистаном.

Глава Андхра-Прадеш Чандрабабу Найду поддержал выступление Моди, назвав его «формированием новой военной доктрины».

Эскалация давнего индо-пакистанского конфликта началась после теракта 22 апреля рядом с городом Пахалгам. В начале мая Индия нанесла по пакистанской территории серию ударов, Пакистан ответил. Уже 10 мая стороны договорились о прекращении огня.