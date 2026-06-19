«Им конец!» Трамп пообещал, что США не заплатят Ирану ни цента

Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи по мирному соглашению в Швейцарии

Власти Ирана сорвали техническую встречу с США в Швейцарии. Об этом в социальной сети Truth Social заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Не мы собирались встретиться от отчаяния, а Иран. Им конец! Мы выдержим те 60 дней. Денег они не получат — ни цента!» — написал американский президент.

Утром 19 июня стало известно об отмене запланированных в Швейцарии переговоров между Ираном и США. Вице-президент Джей Ди Вэнс отменил свой визит в Бюргеншток, причина срыва неизвестна.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан называл историческим заключенный с США меморандум. Он разместил в социальной сети Х пост на английском языке.

Иран и США 18 июня дистанционно подписали мирное соглашение. Договор предусматривает прекращение конфликта между странами, начавшегося 28 февраля. После этого Трамп объявлял о снятии морской блокады с Исламской Республики.