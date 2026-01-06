Илон Маск репостнул шутку про телефон Мадуро с перепиской с Зеленским

Миллиардер Илон Маск в соцсети X поделился шуткой о «телефоне Мадуро», в котором якобы нашли переписку с украинским лидером Владимиром Зеленским. Глава киевского режима умоляет одолжить ему 500 миллионов долларов.

Также в «месседжере Мадуро» есть строчка: «Мы заключим сделку, но не говори Трампу». «Переписка» и с главой Белого дома очень краткая. Президент США якобы отправил Мадуро сообщение: «Выходи».

США начали военную операцию в Венесуэле 3 января 2026 года. Вашингтон захватил и вывез президента Николаса Мадуро с женой. Им предъявлены обвинения в наркотерроризме.

Госдепартамент США распространил предупреждение на русском языке. В сообщении использовался лозунг: «Не играйте в игры с президентом Трампом».

Ранее Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что Соединенные Штаты воюют с наркоторговцами, а не с Венесуэлой. При этом он добавил, что выборов в Венесуэле пока не будет. И не исключил, что конфликт в стране продлится дольше, чем планировалось.