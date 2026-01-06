«Не играйте с Трампом». США выложили угрозу на русском языке

Госдеп США призвал не играть в игры с Трампом после операции в Венесуэле

Госдепартамент США выпустил предупреждение на своих русскоязычных страницах в соцсети X. В сообщении был использован лозунг: «Не играйте в игры с президентом Трампом».

Этот постер посвящен недавнему инциденту с похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными. Глава Пентагона, Пит Хегсет, в интервью положительно оценил операцию по захвату Мадуро и его жены.

Военная операция США в Венесуэле началась 3 января 2026 года. Соединенные Штаты нанесли удар, а потом захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро с супругой. Им предъявлены обвинения в наркотерроризме.

В интервью NBC News Трамп заявил, что Венесуэла не готова к проведению выборов в ближайшее время. Также он предположил, что конфликт в стране затянется дольше, чем ожидалось. Американский президент также заявил, что США не воюют с Венесуэлой. Они борются только с наркоторговцами и преступниками, которых, по его словам, Николас Мадуро отправил в Америку.

Ранее ЦРУ посоветовало Трампу оставить у власти в Венесуэле лояльный Мадуро режим.