Трамп заявил, что США не воюют с Венесуэлой

Соединенные Штаты воюют с наркоторговцами, а не с Венесуэлой. Об этом телеканалу NBC заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы находимся в состоянии войны с людьми, которые продают наркотики», — подчеркнул он в ответ на вопрос журналистов.

Президент добавил, что США воюют также с теми, кто экспортирует в страну заключенных и наркоманов.

По его мнению, Венесуэла пока не готова к выборам. Трамп подчеркнул, что именно он сейчас контролирует ситуацию в латиноамериканском государстве, и не исключил, что конфликт в стране продлится дольше, чем планировалось.

Он заявил о намерении «починить» Венесуэлу и восстановить ее энергетическую структуру, на что уйдет не менее 18 месяцев. Для этого американские компании направят большие инвестиции, которые впоследствии возместятся за счет правительства США или продажи венесуэльской нефти.

Трамп также рассказал, что выборы в республике удастся провести только после возвращения к нормальной жизни.