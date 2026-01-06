«Я». Трамп ошеломил наглой правдой о Венесуэле

Трамп: выборов в Венесуэле пока не будет, США с этой страной не воюют

Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что Венесуэла не готова к выборам в ближайшее время. Он также допустил, что конфликт здесь продлится дольше, чем планировалось.

По словам Трампа, США не ведут войну с Венесуэлой, а воюют исключительно с «наркоторговцами и преступниками», которых Николас Мадуро «экспортировал в Америку».

Отвечая на вопрос о сроках проведения голосования после захвата Мадуро, Трамп был категоричен.

«Сначала мы должны починить страну. Провести выборы сейчас невозможно — люди просто не смогут проголосовать», — сказал он.

По его словам, США предстоит «выхаживать» Венесуэлу, пока она не вернется к нормальной жизни, и этот процесс займет значительное время.

Трамп также представил амбициозный план по восстановлению энергетической инфраструктуры Венесуэлы, на который, по его оценкам, уйдет менее 18 месяцев:

В его рамках американские нефтяные компании вложат «огромные суммы», которые затем будут возмещены правительством США или за счет доходов от продажи венесуэльской нефти.

Контролировать участие США в ситуации в Венесуэле будет группа американских чиновников. В их числе Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и вице-президент Джей Ди Дэнс.

На вопрос интервьюера о том, кто в конечном итоге главный, Трамп ответил одним словом: «Я».

Политик подтвердил, что Делси Родригес, временно возглавившая Венесуэлу, сотрудничает с США. Он добавил, что Марко Рубио «бегло говорит с ней по-испански» и их отношения «очень крепкие».