«Мрак сгущается». Карлсон предостерег владельцев других платформ после ареста Дурова

Карлсон: арест Дурова стал предупреждением для других владельцев платформ

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Арест основателя Telegram Павла Дурова — это предупреждение для всех владельцев онлайн-платформ. Такое заявление сделал в соцсети Х американский журналист Такер Карлсон.

«Сегодняшнюю ночь Павел Дуров проведет во французской тюрьме — это живое предупреждение всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду. Мрак быстро сгущается над бывшим свободным миром», — отметил Карлсон.

Дурова задержали в аэропорту Франции. Ему вменяют статью о терроризме, отмывании денег и пособничестве наркотрафику. Предпринимателю грозит до 20 лет тюрьмы за отказ модерировать контент мессенджера. Власти Франции приравняли это к соучастию в преступлениях.

Принц Гарри и Меган Маркл в Колумбии. Герцогиня потратила на наряды около 11 млн рублей

Darwin Torres/Colombian Vicepres

А в Подмосковье водятся грибы… Где их найти?

«Налоговый кешбэк». Какие семьи смогут получать новую выплату с 2026 года

«Ворон», ремейк: омерзительнее, чем само зло

Lionsgate/Keystone Press Agency

Ефимов: началась подготовка к проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии

Владимир Ефимов / пресс-служба Комплекса градостроительной политики

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте