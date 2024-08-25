Арест основателя Telegram Павла Дурова — это предупреждение для всех владельцев онлайн-платформ. Такое заявление сделал в
соцсети Х американский журналист Такер Карлсон.
«Сегодняшнюю ночь Павел Дуров проведет во французской тюрьме — это живое предупреждение всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду. Мрак быстро сгущается над бывшим свободным миром», — отметил Карлсон.
Дурова
задержали в аэропорту Франции. Ему вменяют статью о терроризме, отмывании денег и пособничестве наркотрафику. Предпринимателю грозит до 20 лет тюрьмы за отказ модерировать контент мессенджера. Власти Франции приравняли это к соучастию в преступлениях.
25 августа 2024 02:15 Украинцы Канады потребовали запретить Павлу Дацюку въезд в страну
25 августа 2024 01:45 Известных медиаперсон предостерегли от поездок в некоторые страны после ареста Дурова
25 августа 2024 01:28 Американский журналист незаконно проник в Курскую область
25 августа 2024 01:22 «Мрак сгущается». Карлсон предостерег владельцев других платформ после ареста Дурова
25 августа 2024 01:20 В Госдуме призвали Лаврова добиться освобождения Дурова во Франции
25 августа 2024 00:48 Франция воспользуется судебным процессом над Дуровым для ввода санкций ЕС против Telegram
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте