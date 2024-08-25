«Мрак сгущается». Карлсон предостерег владельцев других платформ после ареста Дурова

Карлсон: арест Дурова стал предупреждением для других владельцев платформ

Арест основателя Telegram Павла Дурова — это предупреждение для всех владельцев онлайн-платформ. Такое заявление сделал в соцсети Х американский журналист Такер Карлсон.

«Сегодняшнюю ночь Павел Дуров проведет во французской тюрьме — это живое предупреждение всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду. Мрак быстро сгущается над бывшим свободным миром», — отметил Карлсон.

Дурова задержали в аэропорту Франции. Ему вменяют статью о терроризме, отмывании денег и пособничестве наркотрафику. Предпринимателю грозит до 20 лет тюрьмы за отказ модерировать контент мессенджера. Власти Франции приравняли это к соучастию в преступлениях.