Илон Маск первым в истории достиг состояния свыше 400 миллиардов долларов

Американский бизнесмен Илон Маск стал первым человеком, чье состояние превысило 400 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Это стало очередной вехой в истории самого богатого человека в мире, добавили журналисты.

По их данным, последним катализатором роста состояния предпринимателя стала инсайдерская продажа акций его компании SpaceX. Благодаря этому богатство Маска увеличилось сразу на 50 миллиардов долларов. Сейчас состояние бизнесмена составляет 439,2 миллиарда долларов.

Ранее Маск назвал самую главную угрозу человечеству. По его словам, речь идет о падении рождаемости. По подсчетам ученых, средний уровень значительно снизился с 1960-х годов по всему миру.

Сам бизнесмен стал отцом не менее 11 детей. В СМИ также попала история о том, как предприниматель предложил сотруднице SpaceX родить от него ребенка, но та отказалась