Как тебе такой харассмент, Илон Маск?

Писатель Беседин: Маска обвинили в харассменте из-за политических высказываний

Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency
Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Он орудовал в парке по вторникам и четвергам, а потом встретил свою любовь и успокоился. Был такой рассказ о сексуальном маньяке. К чему это я? Все просто: Илона нашего Маска обвинили в сексуальных домогательствах. Ну что тут скажешь? Добро пожаловать в клуб, Илон!

Пока что, правда, «сексуальное дело» против Маска выглядит довольно хиленько и расклеивается на глазах, как бракованная книга. Вот что сообщают, как пишет один публицист, «дятлы мировых агентств/прессы».

The Wall Street Journal — не хухры-мухры — вещает, что Маск предлагал одной даме из компании SpaceX выносить его ребенка. Она мужественно отказалась. Другая дама оказалась более сговорчивой. Миллиардер занимался с ней сексом, а после взял в свою исполнительную команду. Карьеру сделала, в общем.

Что можно сказать об услышанном? Во-первых, сексуальное насилие над женщинами — это, к великому сожалению, норма. Никакие законы, разоблачения, скандалы, связанные с харрасментом, подобного тоскливого положения дел изменить не могут. Женщины как страдали, так и страдают от похотливых мужчин, у которых априори больше власти.

Sebastian Gollnow/dpa
Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Однако есть и во-вторых. Очень часто женщины сами вполне себе не против «подвергнуться харрасменту». Эта история, в общем-то, стара как мир. О том, как делают карьеру через постель.

Стоит ли вновь говорить об этом? Не думаю, ибо, что называется, наблюдаем подобное сплошь и рядом.

Другой вопрос: очень любопытно, на самом деле, как все эти истории с харассментом и домогательством уживаются с довольно-таки распутным, как сказали бы мэтры, образом жизни голливудских и прочих звезд.

Илон Маск с сыном / Panoramic/Keystone Press Agency
Фото: Илон Маск с сыном / Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нравы, царящие в истеблишменте, весьма свободны. Как было в том фильме: «Ну, конечно, я участвовала в оргиях. Но только с приличными людьми!»

И вот это, пожалуй, ключевое. Ведь после «оргии с приличными людьми» либо можно попасть в условную «исполнительную команду», либо подать в суд. Сколько уже таких было? И ведь неважно, что потом многих из обвиненных оправдают. Джонни Деппа сразу, а легенду хараcсмента Харви Вайнштейна потом. Важно то, что ко времени оправдания их карьера уже будет разрушена — полностью или частично.

В случае же Илона Маска, полагаю, все просто. Помните, опять же из кинофильма? «Как говорил один мой знакомый — покойник: я слишком много знал!»

Так вот, в последнее время и без того неугомонный миллиардер стал болтать слишком много лишнего, стал чересчур политически активен — и его, соответственно, решили прищучить, дабы не выпендривался. Вероятно, для этого и использовали старый проверенный способ — обвинения в харассменте.

Не думаю, правда, что Маска это как-то остановит или усмирит. Вероятнее, наоборот. Так что, уверен, скоро мы услышим продолжение «скандалов, интриг, расследований» об Илоне Маске. Это же лишь первый выпуск увлекательного сериала.

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Как тебе такой харассмент, Илон Маск?

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