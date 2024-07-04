Игра в модели. Почему Запад заикнулся о переговорах по Украине

В преддверии саммита ШОС, который завершился в Астане, на Западе снова заговорили о переговорах по Украине. Политолог Евгения Войко на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко объяснила, с чем это связано.

«Безусловно, это говорит о том, что ситуация дошла до той точки, когда страны мира, причем как дружественные к России, так и нет, пытаются строить поствоенную архитектуру международных отношений, моделируя возможное завершение этого конфликта», — отметила она. Войко напомнила о сравнительно недавнем заявлении президента Украины Владимира Зеленского, который допустил проведение переговоров с Россией через посредника.

В общем-то, [это] контрастирует с его предыдущими категоричными заявлениями о том, что никаких переговоров с российской стороной Украина вести не будет. По крайней мере, с Владимиром Путиным. Тем не менее, сейчас ситуация меняется. Евгения Войко

Международное внимание — медиа и экспертного сообщества — также приковал саммит ШОС в Астане, участие в котором в том числе принял глава КНР Си Цизньпин. Политолог пояснила, что значение будут иметь все высказывания Путина и Си, свою роль сыграет и официальное вступление Белоруссии в ШОС.

Это такой довольно знаковый момент, в том числе и в контексте российско-украинского конфликта. Архитектура евразийской безопасности довольно активно отстраивается, а что с европейской и евроатлантической — большой вопрос. Евгения Войко

Именно поэтому, по ее словам, многие заговорили о возможном урегулировании и развитии ситуации в контексте того, что мир не стоит на месте, страны взаимодействуют друг с другом, и никакой изоляции России нет. «Довольно активная, наоборот, идет коммуникация и по вопросам безопасности, и, допустим, транспортно-логистическим, интеграционным. И все это происходит как раз-таки без участия западных стран и Украины», — заметила Войко. Интеграционные перспективы последней собеседница 360.ru сочла довольно туманными, в том числе и насчет вступления в НАТО.