«На правильной стороне истории». Си Цзиньпин оценил значение работы ШОС для мира

Си Цзиньпин: ШОС имеет жизненно важное значение для мира

Фото: РИА «Новости»

Шанхайская организация сотрудничества имеет жизненно важное значение для мира, заявил лидер КНР Си Цзиньпин. Оценку работе ШОС политик дал на саммите в Астане, сообщило РИА «Новости».

«ШОС стоит на правильной стороне истории, на стороне справедливости», — указал Си Цзиньпин.

Страны — участницы организации, по его словам, должны защитить право на развитие, поддерживать стабильность производственных цепочек, а также давать стимулы региональной экономике.

Главной темой саммита ШОС в Астане в этом году назвали укрепление многостороннего диалога, стремление к устойчивому миру и развитию.

Мероприятие началось с церемонии подписания документов о приеме в состав ШОС Белоруссии. О том, что страна стала полноправным членом объединения, объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По оценке главы МИД России Сергея Лаврова, вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества позволит Союзному государству участвовать во всех международных процессах.

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