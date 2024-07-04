«На правильной стороне истории». Си Цзиньпин оценил значение работы ШОС для мира
Си Цзиньпин: ШОС имеет жизненно важное значение для мира
Шанхайская организация сотрудничества имеет жизненно важное значение для мира, заявил лидер КНР Си Цзиньпин. Оценку работе ШОС политик дал на саммите в Астане, сообщило РИА «Новости».
«ШОС стоит на правильной стороне истории, на стороне справедливости», — указал Си Цзиньпин.
Страны — участницы организации, по его словам, должны защитить право на развитие, поддерживать стабильность производственных цепочек, а также давать стимулы региональной экономике.
Главной темой саммита ШОС в Астане в этом году назвали укрепление многостороннего диалога, стремление к устойчивому миру и развитию.
Мероприятие началось с церемонии подписания документов о приеме в состав ШОС Белоруссии. О том, что страна стала полноправным членом объединения, объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
По оценке главы МИД России Сергея Лаврова, вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества позволит Союзному государству участвовать во всех международных процессах.