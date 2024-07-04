Зеленский допустил приглашение Путина на следующий «саммит мира»

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что российского лидера Владимира Путина могут пригласить на следующий «саммит мира». Об этом он рассказал в интервью Bloomberg .

При этом Зеленский отметил, что не ожидает участия Путина в переговорах в ближайшее время.

По мнению украинского лидера, для того, чтобы конфликт «закончился справедливо для Украины и всего мира», необходимы совместные действия США и Китая в качестве посредников. Именно они с наибольшей вероятностью приведут к успеху. Кроме того, Зеленский заявил, что Китай может «надавить» на Россию для прекращения боевых действий.

В этом году «саммит мира» провели в середине июня в Швейцарии. Зеленский заявил, что уже планируется второе аналогичное мероприятие, по этому поводу ведутся переговоры с разными странами. Он считает, что будущем саммите можно будет зафиксировать реальное завершение украинского конфликта. Москва в первом мероприятии не участвовала.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ больше не могут противостоять российской армии, поэтому нужно обсудить план урегулирования конфликта в ближайшие месяцы.