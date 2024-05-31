«Идет устранение политических соперников». Песков — о приговоре по делу Трампа

Песков: в США политических соперников устраняют всеми возможными средствами

White House/via Globallookpress.com
Фото: White House/via Globallookpress.com

В Соединенных Штатах идет устранение политических соперников всеми возможными методами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приговор по делу экс-лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщило РИА «Новости».

В Кремле стараются не комментировать какие-либо судебные решения в третьих странах, отметил Песков.

«Но в целом, если говорить про Трампа, то, что там идет просто фактически устранение политических соперников всеми возможными законными и незаконными средствами, это очевидно», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Жюри присяжных вынесло приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации документов. Экс-президент США имеет право обжаловать решение.

В Белом также прокомментировали приговор Трампу. Представитель администрации американского лидера Иан Сэмс заявил, что власть уважает верховенство закона.

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